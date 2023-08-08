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Тайсон Фьюри признался, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры 

На его счету 33 победы на боксёрском ринге. 
08 августа 2023 16:37
автор: Глеб Шевяков

Британский боксёр и чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выразил мнение по поводу завершения своей карьеры в ближайшем будущем.

«Кто знает, сколько мне осталось. Может быть, недолго, может быть, год, может быть, два года, может быть, один бой. Одно я знаю точно — я буду наслаждаться каждой минутой, которая у меня осталась, каждым боем, который у меня остался, я буду получать удовольствие от этого. Думаю, что каждый боец знает, когда пора уходить. В любом случае они всегда затягивают с этим, но я уверен, что приму правильное решение. У меня много детей, и мне нужно быть в здравом уме. Мне не нужны травмы и прочее», – приводит слова британца Heart Breakfast.

Добавим, за свою профессиональную карьеру Фьюри принял участие в 34 поединках, одержал 33 победы и провёл один бой вничью. В декабре прошлого года он защитил титул чемпиона мира, одержав победу над соотечественником Дереком Чисорой техническим нокаутом.

источник: «Советский спорт»
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