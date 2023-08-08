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Стала известна дата перенесённого поединка между Бетербиевым и Смитом

Бой перенесли из-за срочной операции российскому боксёру.
Стала известна дата перенесённого поединка между Бетербиевым и Смитом
08 августа 2023 16:58
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Боксёрский поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом состоится 13 января, сообщает промоутерская компания Top Rank Boxing в социальных сетях.

Предполагалось, что поединок между двумя боксёрами состоится 19 августа, однако он был перенесён по настоянию врачей из-за костной инфекции челюсти российского боксёра, занесённой при лечении зубов. Бетербиеву потребовалась срочная операция.

Поединок, как и планировалось ранее, состоится в канадском Квебеке.

Бетербиев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF). На счету 38-летнего россиянина 19 нокаутов в 19 боях на профессиональном ринге.

источник: «Советский спорт»
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