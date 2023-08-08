Американец Джонсон изменил имя в честь Владимира Путина

Американский боксер Кевин Джонсон сообщил, что изменил имя в честь президента России Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», - , — цитируют Джонсона «Известия».

Напомним, в апреле Джонсон попросил у Владимира Путина гражданство Российской Федерации.

В следующем поединке Джонсон встретится с россиянином Марком Петровским.

Бой пройдёт 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».