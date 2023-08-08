ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Американец Джонсон изменил имя в честь Владимира Путина

Теперь у спортсмена есть отчество.
08 августа 2023 18:39
автор: Александр Кожевников

Американский боксер Кевин Джонсон сообщил, что изменил имя в честь президента России Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», - , — цитируют Джонсона «Известия».

Напомним, в апреле Джонсон попросил у Владимира Путина гражданство Российской Федерации.

В следующем поединке Джонсон встретится с россиянином Марком Петровским.

Бой пройдёт 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

источник: «Известия»
Стала известна дата перенесённого поединка между Бетербиевым и Смитом
Стала известна дата перенесённого поединка между Бетербиевым и Смитом
Бой перенесли из-за срочной операции российскому боксёру.
08.08.2023 16:58
Бокс
автор: Александр Евграфов
Тайсон Фьюри признался, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры 
На его счету 33 победы на боксёрском ринге. 
08.08.2023 16:37
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, когда Джошуа проведёт бой с Хелениусом
Ранее отменился поединок с другим соперником британца.
08.08.2023 14:02
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Давай сделаем это». Диаз согласился на предложение Пола о реванше по правилам ММА
Сегодня, 6 августа, блогер Джейк Пол победил экс-претендента на титул UFC Нейта Диаза.
06.08.2023 09:30
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Диллиан Уайт прокомментировал проваленный допинг-тест перед боем с Энтони Джошуа
Поединок должен был состояться 12 августа.
05.08.2023 19:47
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Бой между Джошуа и Уайтом отменен из-за положительной допинг-пробы
Он должен был состояться 12 августа в Лондоне.
05.08.2023 18:52
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Марк Петровский рассказал о тактике на бой с Кевином Джонсоном
Бой пройдёт 18 августа.
04.08.2023 17:48
Бокс
автор: Александр Кожевников
Убийцу кузена Фьюри приговорили к пожизненному заключению
В августе 2022 года двоюродный брат Фьюри был убит возле бара в Олтрингеме.
04.08.2023 16:57
Бокс
автор: Александр Евграфов
Тим Цзю назвал имя соперника, с которым хотел бы подраться
Тим Цзю назвал имя соперника, с которым хотел бы подраться
На счету спына Константина Цзю 23 победы, 17 из них нокаутом и ни одного поражения
04.08.2023 12:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.