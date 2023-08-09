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Фёдор Емельяненко выразил желание провести бой по правилам бокса с Майком Тайсоном

Фёдор также высказался о поединке с Джейком Полом.
09 августа 2023 23:41
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко выразил желание провести бой по правилам бокса с Майком Тайсоном.

«Бой с Джейком Полом? Ну... я не думал, но... Я не думаю, что он согласится.

У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, было бы интересно с Майком Тайсоном . Он выступал в тяжелом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться. Разные истории про Майка ходят в России, время от времени выкладываются ролики, где он в хорошей форме, бьет по лапам. Но, с другой стороны, говорят, что он увлекся своим бизнесом, продажей марихуаны, и в какой-то степени злоупотребляет», - приводит слова Фёдора Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Ранее Тайсон заявил, что на данный момент лучшим действующим атлетом в боксе на планете является японец Наоя Иноуэ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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