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Американский боксер Джонсон объяснил смену имени в честь Владимира Путина

Спортсмен заявил, что проникся его энергетикой.
10 августа 2023 13:14
автор: Виталий Овсянников

43-летний американский боксер Кевин Джонсон поделился подробностями своего решения сменить имя в честь президента РФ Владимира Путина.

Экс-претендент на титул чемпиона WBC в тяжёлом весе заявил, что проникся его энергетикой.

«Я очень доволен! Не просто так ведь я приехал сюда», — заявил Джонсон в интервью «Матч ТВ».

Боксер отметил, что теперь его зовут Кевин Владимирович. Тем самым он сделал комплимент президенту России.

Напомним, в апреле Джонсон попросил у Владимира Путина гражданство Российской Федерации. В следующем поединке Джонсон встретится с россиянином Марком Петровским. Бой пройдёт 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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