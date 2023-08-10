Американский боксер Джонсон объяснил смену имени в честь Владимира Путина

43-летний американский боксер Кевин Джонсон поделился подробностями своего решения сменить имя в честь президента РФ Владимира Путина.

Экс-претендент на титул чемпиона WBC в тяжёлом весе заявил, что проникся его энергетикой.

«Я очень доволен! Не просто так ведь я приехал сюда», — заявил Джонсон в интервью «Матч ТВ».

Боксер отметил, что теперь его зовут Кевин Владимирович. Тем самым он сделал комплимент президенту России.

Напомним, в апреле Джонсон попросил у Владимира Путина гражданство Российской Федерации. В следующем поединке Джонсон встретится с россиянином Марком Петровским. Бой пройдёт 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».