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«Этого боя не будет». Костя Цзю — о возможном поединке Федора Емельяненко с Тайсоном

Российский спортсмен завершил карьеру в смешанных единоборствах.
10 августа 2023 14:56
автор: Александр Поволоцкий

Абсолютный чемпион по боксу Костя Цзю считает, что ни одна организация не займётся проведением поединка между россиянином Федором Емельяненко и американцем Майком Тайсоном.

Ранее 46-летний представитель ММА заявил, что хочет провести бой по правилам бокса против 57-летнего спортсмена из США.

«Этoго боя не будет, кто разрешит ему eго проводить? Кто его санкционирует? Вeдь есть определённые международные правилa по проведению таких боёв. Кто-то должeн взять на себя ответственность за оргaнизацию этого поединка, а кто это сдeлает?» — цитирует Цзю «РИА Новости».

На счету Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после поражения от Райана Бейдера. У Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

источник: «РИА Новости»
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