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Александр Емельяненко готов заменить брата Фёдора в бою против Майка Тайсона

Информация от Владимира Хрюнова.
11 августа 2023 13:38
автор: Виталий Овсянников

Российский организатор боксерских матчей Владимир Хрюнов поделился подробностями о потенциальном поединке Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном по правилам бокса.

«Уверен, что наибольшую кассу в мире собрал бы турнир, где в качестве главных событий были бы поединки Илона Маска и Марка Цукерберга, а также Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном. Фёдор своей карьерой заслужил подобный бой. У него хороший бокс», - цитирует Хрюнова «РИА Новости Спорт».

Также российский промоутер общался с Александром Емельяненко, который заявил, что готов выйти против Майка Тайсона, если у его брата Фёдора вдруг не получится провести этот поединок.

источник: «РИА Новости»
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