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«Не может сосредоточиться». Украинец Ломаченко отказался от боя с американцем Стивенсоном

На это может сослаться любой соотечественник Василия.
11 августа 2023 14:51
автор: Максим Скороходов

Промоутер Боб Арум сообщил, что украинский боксер Василий Ломаченко отказался от боя с американцем Шакуром Стивенсоном.

«Ломаченко отказывается драться в этом году. Он хочет взять отпуск. На Украине, как раз вблизи его дома, остается плохая ситуация. Поэтому он не может сосредоточиться на бою. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру», - приводит Boxing Social слова Арума.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг 21 мая, когда проиграл в бою за пять поясов Дэвину Хейни: судьи единогласно отдали победу американцу.

Всего в карьере 35-летнего украинца 17 побед при трех поражениях.

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