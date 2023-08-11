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Рой Джонс вызвал Фёдора Емельяненко

Предлагается провести поединок по правилам бокса
11 августа 2023 15:58
автор: Максим Скороходов

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс отреагировал на желание легенды ММА Фёдора Емельяненко провести бой с Майком Тайсоном.

«Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», — приводит ТАСС слова Джонса.

Рой Джонс-младший стал гражданином Российской Федерации в 2015 году, спустя пять лет он провёл показательный бой с Майком Тайсоном, где была зафиксирована ничья.

источник: ТАСС
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