Рой Джонс вызвал Фёдора Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс отреагировал на желание легенды ММА Фёдора Емельяненко провести бой с Майком Тайсоном.

«Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», — приводит ТАСС слова Джонса.

Рой Джонс-младший стал гражданином Российской Федерации в 2015 году, спустя пять лет он провёл показательный бой с Майком Тайсоном, где была зафиксирована ничья.