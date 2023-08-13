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Стал известен следующий соперник экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа

В минувшем бою Джошуа нокаутировал финна Хелениуса.
13 августа 2023 10:21
автор: Александр Евграфов

Следующим соперником бывшего чемпиона в тяжёлом весе по версии четырёх боксёрских организаций британца Энтони Джошуа станет американец Деонтей Уайлдер, сообщает YouTube-канал Matchroom Boxing со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

«У нас план на три боя: Хелениус, Уайлдер и Тайсон Фьюри. Таковы наши амбиции. Рассматриваем январь в качестве срока для боя и готовы подписать контракт на эту дату. Саудовская Аравия хочет один из самых крупных боёв в истории тяжёлого веса — мы готовы», — отметил Хирн.

По его словам, в настоящее время важно не быть непобеждённым, а просто выступать на лучшем уровне.

На счету Джошуа 26 побед (23 нокаутом) при трёх поражениях. У Уайлдера 43 победы (42 нокаутом) при двух поражениях. Оба раза Уайлдер проигрывал Фьюри.

Накануне Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, который заменил Диллиана Уайта, который 5 августа сдал положительную допинг-пробу.

источник: Matchroom Boxing
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