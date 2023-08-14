Восьмого сентября в Челябинске пройдет международный Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, к которому будет приковано внимание миллионов фанатов по всему миру.

Под сводами арены «Трактор» пройдут десять поединков с участием боксеров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием турнира будет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1) против экс-чемпиона мира WBA Рене Альварадо (33-13).

Со-главное событие вечера станет украшением мировой повестки бокса и определенно войдет в историю. Экс-претендент на титул чемпиона мира WBC и серебряный чемпион Всемирного боксерского совета Заур Абдуллаев (17-1) выйдет на ринг, чтобы сокрушить непобежденного Романа Андреева (25-0), который известен как последний золотой чемпион WBA.

Главный кард шоу отроет поединок непобежденного челябинца Ивана Чиркова (10-0), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1). Победитель этой пары официально войдет в престижный мировой рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA.