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Джошуа высказался о потенциальном поединке с Уайлдером

Свой последний поединок британец провел 13 августа.
14 августа 2023 12:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос о возможном бое с американцем Деонтеем Уайлдером.

Отметим, что накануне британец нокаутировал в седьмом раунде представителя Финляндии Роберта Хелениуса.

«Это будет шахматная партия, я собираюсь лишить Уайлдера его лучших качеств. Я не собираюсь стоять с поднятым вверх подбородком и говорить: «Ударь меня». Я собираюсь уничтожить его. Это будет очень сложный бой для него», — цитирует Джошуа Fight Hub TV.

На счету Энтони 26 выигранных боёв при трех поражениях. Уайлдер на профессиональном ринге одержал 43 победы (42 нокаутом) при двух поражениях, которые он потерпел в боях против Фьюри.

источник: «Советский спорт»
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