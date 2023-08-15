Боксер, сменивший имя в честь президента Путина, получил лицензию Федерации бокса России

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Владимирович Джонсон получил от промоутера Владимира Хрюнова лицензию Федерации бокса России.

Торжественная передача документа произошла на пресс-конференции в Москве.

Ранее Джонсон заявил о смене имени на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. Спортсмен также высказал желание получить российское гражданство.

На счету 43-летнего американского боксера 59 боев, в которых одержал 36 побед (20 - нокаутом), потерпел 21 поражение и завершил два поединка вничью. В 2009 году Джонсон в титульном поединке проиграл украинцу Виталию Кличко.