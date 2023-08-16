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Дмитрий Бивол подал документы на развод с женой

Об этом сообщила супруга спортсмена.
16 августа 2023 00:01
автор: Александр Кожевников

Екатерина Бивол, жена чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола сообщила, что юристы боксера подали документы для официального оформления развода.

«Сегодня наконец его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью. Поэтому ждала его вердикта. Кто-то скажет «напоказ». А что, любить можно было на весь мир? А расставаться — нет?

Я очень буду скучать по той Кате. Я готова была любого загрызть, кто бы только посмел косо посмотреть на моего мужа. Я была кипучей, деятельной, я никогда не сдавалась, я молилась, я трудилась, и мы побеждали! Но, да здравствует новая жизнь!» - написала Екатерина в соцсетях.

Бивол является непобеждённым боксёром. На его счету 21 бой и 21 победа. В своём предыдущем поединке он одолел Хильберто Рамиреса, который на тот момент также не имел ни одного поражения. Также на его счету имеется победа в бою против звёздного Сауля Альвареса, который является одним из лучших боксёров современности.

источник: «Советский спорт»
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