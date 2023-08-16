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Альварес прокомментировал возможность реванша с Биволом

Мексиканец возложил ответственность за провал переговоров на россиянина.
16 августа 2023 13:30
автор: Александр Евграфов

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес прокомментировал вероятность проведения боя-реванша с россиянином Дмитрием Биволом.

«Я пытался, но он начал чего-то требовать, только усложняя процесс. Поэтому я подумал, что лучшим вариантом будет идти дальше. Я хотел провести матч-реванш, но сейчас мы не сможем этого сделать», - цитирует Альвареса издание boxingnews24.

Мексиканец возложил вину за срыв переговоров на Бивола.

Бивол и Альварес провели поединок в мае прошлого года, в котором победу одержал единогласным решением судей российский спортсмен.

источник: Boxing News 24
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