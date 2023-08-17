Хрюнов считает, что бой Бетербиева и Бивола не состоится

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что объединительный поединок между чемпионами мира по боксу в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволым не состоится.

«Я практически уверен, что боя между ними не будет. Его некому делать, потому что в контрактах у них разные телеканалы, взаимодействовать между собой они не собираются, это два разных бизнеса. Думаю, что разные промоутеры будут охотиться за их титулами по‑своему», - приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Бивол провел последний поединок в ноябре 2022 года, одержав победу над мексиканцем Хильберто Зименесом. Бетербиев в последнем бою одержал победу над Энтони Ярдом. Оба российских боксера еще ни разу не проигрывали в карьере.