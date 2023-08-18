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Американский боксёр Джонсон объяснил, почему носит футболку с портретом Путина 

Сегодня, 18 августа, 43-летний спортсмен проведёт поединок против россиянина Марка Петровского. 
Американский боксёр Джонсон объяснил, почему носит футболку с портретом Путина 
18 августа 2023 12:26
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РЕН ТВ

Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Владимирович Джонсон назвал причину, по которой надел футболку с изображением Владимира Путина и появился в ней на взвешивании перед очным боем с российским атлетом Марком Петровским.

Отметим, ранее представитель США сменил имя на Кевин Владимирович в честь российского президента и выразил желание получить паспорт гражданина России.

«Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней (в футболке с президентом РФ) во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман», — приводит слова американец «РЕН ТВ».

Добавим, в пятницу, 18 августа, Джонсон встретится на ринге с Петровским в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоится в Москве.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
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