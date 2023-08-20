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Чемпион-тяжеловес Петровский проведёт второй поединок за неделю

Еще один бой состоится в подмосковном Серпухове.
20 августа 2023 17:49
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира в тяжёлом весе россиянин Марк Петровский проведёт второй поединок за неделю, сообщает пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

В минувшую пятницу Петровский победил американца Кевина Джонсона. Следующим соперником россиянина станет эквадорец Хулио Кастильо.

Помимо этого боя, в программе турнира в Серпухове запланированы 9 боксёрских поединков с участием спортсменов, которые давно зарекомендовали себя на мировой арене. Среди них чемпионы мира и Олимпийских игр, победители международных турниров.

источник: Федерация бокса России
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