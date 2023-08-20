Чемпион-тяжеловес Петровский проведёт второй поединок за неделю

Чемпион мира в тяжёлом весе россиянин Марк Петровский проведёт второй поединок за неделю, сообщает пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

В минувшую пятницу Петровский победил американца Кевина Джонсона. Следующим соперником россиянина станет эквадорец Хулио Кастильо.

Помимо этого боя, в программе турнира в Серпухове запланированы 9 боксёрских поединков с участием спортсменов, которые давно зарекомендовали себя на мировой арене. Среди них чемпионы мира и Олимпийских игр, победители международных турниров.