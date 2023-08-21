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Райан Гарсия прокомментировал желание Шона О'Мэлли провести бой с чемпионом мира по боксу

«Перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят».
21 августа 2023 14:13
автор: Виталий Овсянников

25-летний американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал желание бойца UFC Шона О'Мэлли провести бой с непобежденным чемпионом мира по боксу Джервонтой Дэвисом.

«Шон, ты неплох и всё такое. Но перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят», — написал Гарсия в своих соцсетях.

Напомним, 19 августа на турнире UFC 292 О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе.

Джервонта Дэвис является чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе. Он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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