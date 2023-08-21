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Стали известны участники главного поединка «Ночи чемпионов IBA»

На ринге встретятся два тяжеловеса.
21 августа 2023 14:43
автор: Александр Евграфов

Главным событием боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт в Серпухове 26 августа станет поединок в весовой категории 92 кг, сообщает Федерация бокса России.

На ринге встретятся двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов и пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион кубинец Хулио Ла Крус. Боксёры дважды уже встречались между собой, и оба раза сильнее оказывался кубинец.

Первый раз кубинец победил россиянина в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

«Ночь чемпионов IBA» - это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.

Ранее сообщалось, что на ринге также встретятся чемпион мира в тяжёлом весе россиянин Марк Петровский с эквадорцем Хулио Кастильо.

источник: Федерация бокса России
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