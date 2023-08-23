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Президент IBA Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК

МОК принял окончательное решение об исключении IBA из олимпийского движения.
23 августа 2023 10:27
автор: Виталий Овсянников

40-летний спортивный функционер Умар Кремлёв, занимающий должность президента Международной боксёрской ассоциации (IBA) высказался о конфликте с МОК.

«Сегодняшнее руководство МОК полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку. У нас нет проблем с олимпийским движением. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — сказал Кремлёв в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в июне 2023 года МОК принял окончательное решение об исключении Международной ассоциации бокса (IBA) из олимпийского движения.

источник: Чемпионат.com
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