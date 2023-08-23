Никита Цзю одолел Брубекера в очном поединке в Сиднее

Австралийский боксёр российского происхождения Никита Дзю одержал победу над представителем Австралии Джеком Брубекером в рамках вечера бокса, который проходил в Сиднее (Австралия).

25-летний спортсмен добыл победу над своим соперником в шестом раунде в результате технического нокаута.

За свою профессиональную карьеру Никита Цзю принял участие в семи боях и выиграли все семь поединков. Он является сыном известного российского боксёра, двухкратного чемпиона Европы, Кости Цзю.