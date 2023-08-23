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Костя Цзю оценил победу сына над австралийцем Брубейкером 

В своей карьере российско-австралийский боец не потерпел ни одного поражения.
23 августа 2023 18:02
автор: Глеб Шевяков

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мнением о победе сына Никиты Цзю над австралийским боксёром Джейком Брубейкером.

Ранее 25-летний спортсмен одолел представителя Австралии в шестом раунде в результате технического нокаута.

«Бой есть бой, ожидать что-то тут…Главное, победа. Я ещё внимательно не смотрел поединок, не было возможности. Сейчас как раз старший сын прислал хайлайты, просмотрим», — приводят слова Кости «Чемпионат».

В профессиональном боксе Никита Цзю принял участие в семи боях и во всех вышел победителем.

источник: Чемпионат.com
Никита Цзю нокаутровал Брубекера и одержал седьмую победу кряду
Сын легендарного боксера решил все вопросы в шестом раунде.
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