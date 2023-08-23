Костя Цзю оценил победу сына над австралийцем Брубейкером 

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мнением о победе сына Никиты Цзю над австралийским боксёром Джейком Брубейкером.

Ранее 25-летний спортсмен одолел представителя Австралии в шестом раунде в результате технического нокаута.

«Бой есть бой, ожидать что-то тут…Главное, победа. Я ещё внимательно не смотрел поединок, не было возможности. Сейчас как раз старший сын прислал хайлайты, просмотрим», — приводят слова Кости «Чемпионат».

В профессиональном боксе Никита Цзю принял участие в семи боях и во всех вышел победителем.