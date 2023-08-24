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Гаджимагомедов: я настроен на Олимпиаду и чемпионский титул в профи

Чемпион мира поделился своими планами.
24 августа 2023 09:21
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира в первом тяжёлой весовой категории Муслим Гаджимагомедов намерен побороться за золото Олимпийских игр, если спортсмены будут допущены на главный старт четырёхлетия.

«Я планирую ехать на Олимпиаду, если россиян допустят. Это главный старт четырёхлетия для очень многих спортсменов на планете, в прошлый раз я завоевал серебро. Безусловно, хочется улучшить результат. А моя цель в профессиональном боксе – это стать чемпионом мира. Маленькие цели мы не ставим, смотрим только на вершину. Вполне нормальное желание для любого спортсмена быть лучшим, становиться чемпионом», - рассказал Гаджимагомедов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

26 августа в Серпухове Гаджимагомедов на турнире «Ночь чемпионом IBA» сразится с кубинцем Хулио ла Крусем. Ранее боксёры уже дважды пересекались в ринге, и оба раза сильнее оказывался кубинец.

источник: «Советский спорт»
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