Чемпион мира Муслим Гаджимагомедов: я готов выходить и биться с ним

Чемпион мира в первом тяжёлой весовой категории Муслим Гаджимагомедов намерен взять реванш у кубинца Хулио ла Круса. Ранее боксёры дважды встречались на ринге, и оба раза сильнее оказался кубинец. В Токио Ла Крус стал на пути россиянина к олимпийскому золоту.

«Мои ожидания – это выиграть поединок. Делать всё возможное для победы. Мы хорошо подготовились к этой встрече. У нас есть новый план, думаю, он сработает, и мы одержим верх. У нас с моим тренером, командой было достаточно времени, чтобы всё проанализировать, сделать правильные выводы. Мы провели работу над ошибками с тренерами. Но сам план озвучивать пока не буду, увидите на ринге, но надеюсь, что всё пройдет в соответствии с ним. Естественно, вы увидите совсем другие поединки, в отличие от того, что было раньше. Мы составили план, внимательно проработали прошлые бои. Сейчас я готов выходить и биться с ним», - рассказал Гаджимагомедов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

26 августа в Серпухове Гаджимагомедов на турнире «Ночь чемпионом IBA» сразится с кубинцем Хулио ла Крусем.