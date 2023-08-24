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Чемпион мира Гаджимагомедов рассказал о намерении сыграть в медиафутболе

Боксёр рассказал о своих увлечениях другими видами спорта.
24 августа 2023 09:44
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира в первом тяжёлой весовой категории Муслим Гаджимагомедов рассказал о том, что увлекается не только боксом.

«Я увлекаюсь футболом, баскетболом, волейболом, вольной борьбой. В командные виды спорта люблю поиграть с друзьями, обычно собираемся компанией и проводим так время. У меня нет любимого игрока в командных видах спорта. Я знаю известных игроков, Месси, Роналду, но не могу сказать, что у меня есть какой-то футболист, за которым я слежу. Участие в медиалиге? Если у меня получится, то можно было бы попробовать. Думаю, что это было бы интересно. Опять же, если меня позовут, то можно попробовать», - рассказал Гаджимагомедов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

26 августа в Серпухове Гаджимагомедов на турнире «Ночь чемпионом IBA» сразится с кубинцем Хулио ла Крусом.

источник: «Советский спорт»
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