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Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO

Спортсмен является сыном российского боксера Константина Цзю.
24 августа 2023 13:15
автор: Александр Поволоцкий

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю проведет первую защиту титула в поединке против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании No Limit Boxing, бой состоится 15 октября

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретится в бою с абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло. Поединок пройдет 30 сентября.

После это американец будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет австралийцу Цзю.

источник: «Советский спорт»
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