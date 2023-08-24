Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю проведет первую защиту титула в поединке против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы.
Как сообщает пресс-служба промоутерской компании No Limit Boxing, бой состоится 15 октября
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретится в бою с абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло. Поединок пройдет 30 сентября.
После это американец будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет австралийцу Цзю.
источник: «Советский спорт»