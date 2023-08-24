Тайсон признался, что помогает Нганну в подготовке к поединку с Фьюри

Легендарный боксер Майк Тайсон не стал скрывать, что помогает Фрэнсису Нганну в подготовке к поединку с Тайсоном Фьюри.

По словам известного тяжеловеса, камерунский боец может выйти победителем, так как обладает нокаутирующим ударом. Он подчеркнул, что за время тренировочного лагеря помог камерунцу улучшить ударную технику.

«Ему нужно попасть всего одним или двумя точными ударами. Тайсон (Фьюри) никогда не был на ринге с боксёром, который может нанести такой сильный удар. Я думаю, что Нганну бьёт сильнее, чем кто-либо, с кем дрался Фьюри.

Нганну нужно будет проявить свою агрессию на полную. Ударить его по корпусу, по голове, как мы отрабатывали. Он двигает головой, он собирается с силами и действительно полон решимости провести бой. Он действительно хочет сделать это для своей страны и своего народа, это патриотическое чувство. Я очень доволен этим. Если Нганну одержит победу, то это будет ещё большее разочарование, чем бой Бастера Дугласа против Майка Тайсона», – сказал американец для talkSPORT.

Нганну – экс-чемпион UFC в тяжёлом весе. Он выступал в американской лиге с 2015 по 2022 год. Что касается Фьюри, то британский боксёр – чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Их поединок состоится 28 октября и пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).