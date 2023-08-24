ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Определился соперник Тима Цзю в бою за титул чемпиона по версии WBO

Временный чемпион мира проведёт первую защиту титула.
24 августа 2023 14:10
автор: Александр Евграфов

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе австралиец Тим Цзю проведет первую защиту титула 15 октября в Австралии в поединке против американца Брайана Мендосы, сообщает австралийский Fox Sport.

Американец Джеремелл Чарло лишится титула 30 сентября во время боя в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом. Чарло выйдет на ринг в качестве чемпиона, но после представления титул перейдет к Цзю, который будет признан полноценным чемпионом мира. Если же поединок не состоится, Цзю станет чемпионом раньше.

Помимо первой защиты титула WBO, Цзю также будет бороться за временный титул Мендосы по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

источник: Fox Sports Australia
Тайсон признался, что помогает Нганну в подготовке к поединку с Фьюри
Бой состоится 28 октября.
24.08.2023 14:07
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO
Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO
Спортсмен является сыном российского боксера Константина Цзю.
24.08.2023 13:15
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Альберт Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Эндером Луцесом на турнире Ural FC
Первый турнир лиги по профессиональному боксу.
24.08.2023 12:09
Бокс
Чемпион мира Гаджимагомедов рассказал о намерении сыграть в медиафутболе
Боксёр рассказал о своих увлечениях другими видами спорта.
24.08.2023 09:44
Бокс
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира Муслим Гаджимагомедов: я готов выходить и биться с ним
Чемпион мира в первом тяжёлом весе намерен взять реванш у кубинца, который дважды побеждал его.
24.08.2023 09:35
Бокс
автор: Александр Евграфов
Гаджимагомедов: я настроен на Олимпиаду и чемпионский титул в профи
Чемпион мира поделился своими планами.
24.08.2023 09:21
Бокс
автор: Александр Евграфов
Костя Цзю оценил победу сына над австралийцем Брубейкером 
В своей карьере российско-австралийский боец не потерпел ни одного поражения.
23.08.2023 18:02
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Никита Цзю нокаутировал Брубейкера и одержал седьмую победу кряду
Никита Цзю нокаутировал Брубейкера и одержал седьмую победу кряду
Сын легендарного боксёра решил все вопросы в шестом раунде.
23.08.2023 16:37
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Президент IBA Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК
МОК принял окончательное решение об исключении IBA из олимпийского движения.
23.08.2023 10:27
Бокс
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.