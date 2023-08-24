Определился соперник Тима Цзю в бою за титул чемпиона по версии WBO

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе австралиец Тим Цзю проведет первую защиту титула 15 октября в Австралии в поединке против американца Брайана Мендосы, сообщает австралийский Fox Sport.

Американец Джеремелл Чарло лишится титула 30 сентября во время боя в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом. Чарло выйдет на ринг в качестве чемпиона, но после представления титул перейдет к Цзю, который будет признан полноценным чемпионом мира. Если же поединок не состоится, Цзю станет чемпионом раньше.

Помимо первой защиты титула WBO, Цзю также будет бороться за временный титул Мендосы по версии Всемирного боксерского совета (WBC).