ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Украинец Усик оказался легче британца Дюбуа накануне боя за титул чемпиона

Поединок состоится в субботу в Вроцлаве (Польша).
25 августа 2023 16:54
автор: Александр Евграфов

Украинский боксер Александр Усик оказался легче британского спортсмена Даниэля Дюбуа накануне титульного боя, запланированного 26 августа в польском Вроцлаве.

На кону будут стоять чемпионские пояса украинца в тяжелом весе по версиям четырех организаций: WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring.

На церемонии взвешивания Усик весил 220,9 фунта (100,2 кг), а Дюбуа - 233,2 фунта (105,78 кг).

На профессиональном ринге Усик провёл 20 боёв и все выиграл (13 – нокаутом), у Дюбуа столько же, но 19 побед (18 – нокаутом) и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Определился соперник Тима Цзю в бою за титул чемпиона по версии WBO
Временный чемпион мира проведёт первую защиту титула.
24.08.2023 14:10
Бокс
автор: Александр Евграфов
Тайсон признался, что помогает Нганну в подготовке к поединку с Фьюри
Бой состоится 28 октября.
24.08.2023 14:07
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO
Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO
Спортсмен является сыном российского боксера Константина Цзю.
24.08.2023 13:15
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Альберт Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Эндером Луцесом на турнире Ural FC
Первый турнир лиги по профессиональному боксу.
24.08.2023 12:09
Бокс
Чемпион мира Гаджимагомедов рассказал о намерении сыграть в медиафутболе
Боксёр рассказал о своих увлечениях другими видами спорта.
24.08.2023 09:44
Бокс
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира Муслим Гаджимагомедов: я готов выходить и биться с ним
Чемпион мира в первом тяжёлом весе намерен взять реванш у кубинца, который дважды побеждал его.
24.08.2023 09:35
Бокс
автор: Александр Евграфов
Гаджимагомедов: я настроен на Олимпиаду и чемпионский титул в профи
Чемпион мира поделился своими планами.
24.08.2023 09:21
Бокс
автор: Александр Евграфов
Костя Цзю оценил победу сына над австралийцем Брубейкером 
В своей карьере российско-австралийский боец не потерпел ни одного поражения.
23.08.2023 18:02
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Никита Цзю нокаутировал Брубейкера и одержал седьмую победу кряду
Никита Цзю нокаутировал Брубейкера и одержал седьмую победу кряду
Сын легендарного боксёра решил все вопросы в шестом раунде.
23.08.2023 16:37
Бокс
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.