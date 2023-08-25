Украинец Усик оказался легче британца Дюбуа накануне боя за титул чемпиона

Украинский боксер Александр Усик оказался легче британского спортсмена Даниэля Дюбуа накануне титульного боя, запланированного 26 августа в польском Вроцлаве.

На кону будут стоять чемпионские пояса украинца в тяжелом весе по версиям четырех организаций: WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring.

На церемонии взвешивания Усик весил 220,9 фунта (100,2 кг), а Дюбуа - 233,2 фунта (105,78 кг).

На профессиональном ринге Усик провёл 20 боёв и все выиграл (13 – нокаутом), у Дюбуа столько же, но 19 побед (18 – нокаутом) и одно поражение.