Украинец Усик оказался легче британца Дюбуа накануне боя за титул чемпиона

Украинский боксер Александр Усик оказался легче британского спортсмена Даниэля Дюбуа накануне титульного боя, запланированного 26 августа в польском Вроцлаве.
На кону будут стоять чемпионские пояса украинца в тяжелом весе по версиям четырех организаций: WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring.
На церемонии взвешивания Усик весил 220,9 фунта (100,2 кг), а Дюбуа - 233,2 фунта (105,78 кг).
На профессиональном ринге Усик провёл 20 боёв и все выиграл (13 – нокаутом), у Дюбуа столько же, но 19 побед (18 – нокаутом) и одно поражение.
источник: «Советский спорт»