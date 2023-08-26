ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Замковой установил рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах России

Первая победа к спортсмену пришла в 2010 году.
26 августа 2023 12:40
автор: Александр Поволоцкий

Андрей Замковой стал победителем чемпионата России по боксу в весовой категории до 71 кг.

Отметим, что турнир проходит в Хабаровске. Чемпионат завершится сегодня, 26 августа.

В финале Замковой одeржал победу единогласным рeшением судей над Иваном Ступиным из Хабаровского края. Этa золотая медаль сталa восьмой для Андрeя на чемпионатах страны. Боксер из Московской облaсти установил рекорд по этому показателю.

В активе Замкового двe бронзовых медали Олимпиaд, а также золoто и серебро чемпиoнатов мира.

источник: «Советский спорт»
Украинец Усик оказался легче британца Дюбуа накануне боя за титул чемпиона
Поединок состоится в субботу в Вроцлаве (Польша).
25.08.2023 16:54
Бокс
автор: Александр Евграфов
Определился соперник Тима Цзю в бою за титул чемпиона по версии WBO
Временный чемпион мира проведёт первую защиту титула.
24.08.2023 14:10
Бокс
автор: Александр Евграфов
Тайсон признался, что помогает Нганну в подготовке к поединку с Фьюри
Бой состоится 28 октября.
24.08.2023 14:07
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO
Стало известно, когда Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO
Спортсмен является сыном российского боксера Константина Цзю.
24.08.2023 13:15
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Альберт Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Эндером Луцесом на турнире Ural FC
Первый турнир лиги по профессиональному боксу.
24.08.2023 12:09
Бокс
Чемпион мира Гаджимагомедов рассказал о намерении сыграть в медиафутболе
Боксёр рассказал о своих увлечениях другими видами спорта.
24.08.2023 09:44
Бокс
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира Муслим Гаджимагомедов: я готов выходить и биться с ним
Чемпион мира в первом тяжёлом весе намерен взять реванш у кубинца, который дважды побеждал его.
24.08.2023 09:35
Бокс
автор: Александр Евграфов
Гаджимагомедов: я настроен на Олимпиаду и чемпионский титул в профи
Чемпион мира поделился своими планами.
24.08.2023 09:21
Бокс
автор: Александр Евграфов
Костя Цзю оценил победу сына над австралийцем Брубейкером 
В своей карьере российско-австралийский боец не потерпел ни одного поражения.
23.08.2023 18:02
Бокс
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.