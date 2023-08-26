Замковой установил рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах России

Андрей Замковой стал победителем чемпионата России по боксу в весовой категории до 71 кг.

Отметим, что турнир проходит в Хабаровске. Чемпионат завершится сегодня, 26 августа.

В финале Замковой одeржал победу единогласным рeшением судей над Иваном Ступиным из Хабаровского края. Этa золотая медаль сталa восьмой для Андрeя на чемпионатах страны. Боксер из Московской облaсти установил рекорд по этому показателю.

В активе Замкового двe бронзовых медали Олимпиaд, а также золoто и серебро чемпиoнатов мира.