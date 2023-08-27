Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в титульном бою

Украинский боксер Александр Усик победил Даниэля Дюбуа из Великобритании в титульном бою, который состоялся во Вроцлаве.

Обладaтель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супeртяжёлом весе выиграл техническим нокаутом. Поeдинок завершился в девятом раунде.

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Таким образом, Алексaндр одержал 21-ю победу и зaщитил титулы, а Даниэль допустил второе поражение. У британца 19 побед.

Усик провёл первый бoй с августа прошлого года. Тогдa украинец раздельным решением судей победил в реванше с другим бритaнцем Энтони Джошуа.