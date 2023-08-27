«Меня обманули и лишили победы». Дюбуа — о бое с Усиком

Британский боксёр Даниэль Дюбуа высказался относительно результата титульного боя с Александром Усиком.

Встреча во Вроцлаве завершилась победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. В пятом раунде Усик пропустил мощный удар в живот, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса). Украинец взял длительный тайм-аут.

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«Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы», – заявил Дюбуа после боя.

Усик одержал 21-ю победу в карьере и защитил титулы WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе