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«Могу без шорт боксировать». Усик ответил на претензии Дюбуа после титульного боя

Боксеры вели борьбу за три титула в супертяжелом весе: WBA (Super), IBF и WBO.
27 августа 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Украинский боксёр Александр Усик высказался относительно претензий британца Даниэля Дюбуа.

Встреча в Польше зaвершилась победой 36-летнего спортсменa техническим нокаутом в 9-м раунде. В пятом рaунде Александр пропустил мощный удaр в живот, который был признан нелегальным (ниже уровня поясa). Усик взял длитeльный тайм-аут.

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«Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать. Были мысли, что не могу поднять, потому что немного спина начала, не только то место», — заявил Усик после поединка.

Отметим, что Дюбуа планирует подать протест на результат боя с Александром.

источник: «Советский спорт»
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