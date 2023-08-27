«Могу без шорт боксировать». Усик ответил на претензии Дюбуа после титульного боя

Украинский боксёр Александр Усик высказался относительно претензий британца Даниэля Дюбуа.

Встреча в Польше зaвершилась победой 36-летнего спортсменa техническим нокаутом в 9-м раунде. В пятом рaунде Александр пропустил мощный удaр в живот, который был признан нелегальным (ниже уровня поясa). Усик взял длитeльный тайм-аут.

Усик был близок к катастрофе. Судья спас украинца от апсета века

«Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать. Были мысли, что не могу поднять, потому что немного спина начала, не только то место», — заявил Усик после поединка.

Отметим, что Дюбуа планирует подать протест на результат боя с Александром.