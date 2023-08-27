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Виталий Кличко высказался о победе Усика над Дюбуа

Поединок прошёл в польском Вроцлаве.
27 августа 2023 09:30
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко поздравил украинца Александра Усика с успешной защитой титулов в бою с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что 38-летний спортсмен сохранил за собой пояса по версиям. Усик победил в 9-м раунде техническим нокаутом.

«Поздравляю Александра Усика с блестящей победой. Александр защитил свои чемпионские пояса и ещё раз показал волю к победе», – написал Кличко в своём телеграм-канале.

В пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар ниже пояса. После этого Александру пришлось взять пятиминутный перерыв.

источник: «Советский спорт»
Известна статистика ударов в поединке между Усиком и Дюбуа
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