Виталий Кличко высказался о победе Усика над Дюбуа

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко поздравил украинца Александра Усика с успешной защитой титулов в бою с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что 38-летний спортсмен сохранил за собой пояса по версиям. Усик победил в 9-м раунде техническим нокаутом.

«Поздравляю Александра Усика с блестящей победой. Александр защитил свои чемпионские пояса и ещё раз показал волю к победе», – написал Кличко в своём телеграм-канале.

В пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар ниже пояса. После этого Александру пришлось взять пятиминутный перерыв.