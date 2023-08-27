Известна статистика ударов в поединке между Усиком и Дюбуа

В польском Вроцлаве чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик успешно защитил титулы в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа.

Украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Согласно статистике, Усик бил по сопернику 359 раз. Александра попал в цель 88 раз. Дюбуа провёл 290 ударов, из которых 47 точных. Украинец нанес 52 джеба, его соперник - 13. Дюбуа провел 34 силовых удара, а оппонент - 36.

Процент попаданий Усика составил 24,5%, у британца лишь 16,2%.