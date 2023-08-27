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Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу разобрал самые спорные моменты боя.
Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было
27 августа 2023 13:10
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

В бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа рефери провели грамотную работу. Никакого спорного судейства в поединке не было, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

«Бой был хороший, смотрел хайлайты. Усик молодец, грамотно отработал. Мне понравился его мощный нокдаун в девятом раунде, откровенно лучший момент боя. В пятом раунде был достаточно спорный момент, возможно, Дюбуа попал и по корпусу. Считаю, решение продолжить поединок после такого попадания было справедливым, так как Александр встал и был готов биться дальше. Если бы он не смог этого сделать, победу бы присвоили Дюбуа.

Касательно последнего нокдауна, если судья досчитал до восьми, а Даниэль не встал, то рефери принял правильное решение об остановке боя. Если подводить итог, то никакого спорного судейства не было, как мне показалось», заявил Цзю.

Александр сохранил за собой чемпионские пояса. Усик победил в 9-м раунде техническим нокаутом Дюбуа.

В пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого Александру пришлось взять пятиминутный перерыв.

источник: «Советский спорт»
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