Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было

В бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа рефери провели грамотную работу. Никакого спорного судейства в поединке не было, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

«Бой был хороший, смотрел хайлайты. Усик молодец, грамотно отработал. Мне понравился его мощный нокдаун в девятом раунде, откровенно лучший момент боя. В пятом раунде был достаточно спорный момент, возможно, Дюбуа попал и по корпусу. Считаю, решение продолжить поединок после такого попадания было справедливым, так как Александр встал и был готов биться дальше. Если бы он не смог этого сделать, победу бы присвоили Дюбуа.

Касательно последнего нокдауна, если судья досчитал до восьми, а Даниэль не встал, то рефери принял правильное решение об остановке боя. Если подводить итог, то никакого спорного судейства не было, как мне показалось», — заявил Цзю.

Александр сохранил за собой чемпионские пояса. Усик победил в 9-м раунде техническим нокаутом Дюбуа.

В пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого Александру пришлось взять пятиминутный перерыв.