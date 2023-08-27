Денис Лебедев: Усик исчез лично для меня

Александр Усик исчез лично для Дениса Лебедева, об этом бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«Да, я посмотрел обзор боя. Но я не хочу ни с кем обсуждать Усика. Он исчез для меня с определённого момента», — заявил Лебедев.

Александр сохранил за собой чемпионские пояса. Усик победил в 9-м раунде техническим нокаутом Дюбуа.

В пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого Александру пришлось взять пятиминутный перерыв.