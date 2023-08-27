ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Усик рассказал, когда готов провести бой против Тайсона Фьюри

Ранее украинец одолел представителя Великобритании Даниэля Дюбуа в титульном поединке.
27 августа 2023 17:32
автор: Глеб Шевяков

Украинский боксёр Александр Усик выразил готовность встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри из Великобритании за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

27 августа 36-летний спортсмен одержал победу техническим нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа и тем самым сохранил звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе.

«Когда будет бой против Фьюри? Я готов хоть завтра. А вот хочет ли Тайсон, я не знаю. Но я хочу с ним подраться. А пока я хочу увидеть свою семью, своих детей, я хочу вернуться домой», — сообщил украинский атлет в интервью после боя.

За свою карьеру Усик провёл 21 поединок и все выиграл. На счету Фьюри 34 боя, 33 победы и одна ничья.

источник: «Советский спорт»
Денис Лебедев: Усик исчез лично для меня
Украинский боксёр в ночь с 26 на 27 августа защитил чемпионские титулы с бою с Даниэлем Дюбуа.
27.08.2023 13:41
Бокс
автор: Элина Бурина
Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было
Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу разобрал самые спорные моменты боя.
27.08.2023 13:10
Бокс
автор: Никита Плохих
Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в карьере
На счету спортсмена восемь побед.
27.08.2023 12:18
Бокс
автор: Александр Кожевников
Известна статистика ударов в поединке между Усиком и Дюбуа
Украинец одержал 21-ю победу в карьере.
27.08.2023 10:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Виталий Кличко высказался о победе Усика над Дюбуа
Поединок прошёл в польском Вроцлаве.
27.08.2023 09:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Штырков проиграл нокаутом бывшему бойцу UFC Ерохину на турнире Hardcore Boxing
Боксёрский поединок прошёл в Москве.
27.08.2023 09:15
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Могу без шорт боксировать». Усик ответил на претензии Дюбуа после титульного боя
Боксеры вели борьбу за три титула в супертяжелом весе: WBA (Super), IBF и WBO.
27.08.2023 09:00
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Меня обманули и лишили победы». Дюбуа — о бое с Усиком
Поединок прерывался в пятом раунде.
27.08.2023 08:45
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Команда британца Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком
Команда британца Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком
Титульный поединок прошел в польском Вроцлаве.
27.08.2023 08:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.