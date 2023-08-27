Усик рассказал, когда готов провести бой против Тайсона Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик выразил готовность встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри из Великобритании за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

27 августа 36-летний спортсмен одержал победу техническим нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа и тем самым сохранил звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе.

«Когда будет бой против Фьюри? Я готов хоть завтра. А вот хочет ли Тайсон, я не знаю. Но я хочу с ним подраться. А пока я хочу увидеть свою семью, своих детей, я хочу вернуться домой», — сообщил украинский атлет в интервью после боя.

За свою карьеру Усик провёл 21 поединок и все выиграл. На счету Фьюри 34 боя, 33 победы и одна ничья.