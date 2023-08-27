ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дюбуа отреагировал на своё поражение от украинца Усика в титульном поединке 

Британец уступил своему сопернику в девятом раунде. 
27 августа 2023 20:42
автор: Глеб Шевяков

Британский боксер Даниэль Дюбуа подвёл итоги своего боя за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе против украинского атлета Александра Усика.

Ранее украинец одолел 25-летнего спортсмена в 9-м раунде с помощью технического нокаута и защитил чемпионский титул.

«Я уважаю этого мужчину. Великий чемпион, который подарил мне трудный бой, благодаря которому я многому научусь. Но единственный удар по яйцам прошлой ночью получил я, когда судья не поднял мою руку после моего сокрушительного удара», — написал Дюбуа в своих соцсетях.

За свою карьеру Усик провёл 21 поединок и все выиграл. На счету Дюбуа 21 бой, 19 побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
Усик рассказал, когда готов провести бой против Тайсона Фьюри
Ранее украинец одолел представителя Великобритании Даниэля Дюбуа в титульном поединке.
27.08.2023 17:32
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Денис Лебедев: Усик исчез лично для меня
Украинский боксёр в ночь с 26 на 27 августа защитил чемпионские титулы с бою с Даниэлем Дюбуа.
27.08.2023 13:41
Бокс
автор: Элина Бурина
Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было
Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу разобрал самые спорные моменты боя.
27.08.2023 13:10
Бокс
автор: Никита Плохих
Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в карьере
На счету спортсмена восемь побед.
27.08.2023 12:18
Бокс
автор: Александр Кожевников
Известна статистика ударов в поединке между Усиком и Дюбуа
Украинец одержал 21-ю победу в карьере.
27.08.2023 10:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Виталий Кличко высказался о победе Усика над Дюбуа
Поединок прошёл в польском Вроцлаве.
27.08.2023 09:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Штырков проиграл нокаутом бывшему бойцу UFC Ерохину на турнире Hardcore Boxing
Боксёрский поединок прошёл в Москве.
27.08.2023 09:15
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Могу без шорт боксировать». Усик ответил на претензии Дюбуа после титульного боя
Боксеры вели борьбу за три титула в супертяжелом весе: WBA (Super), IBF и WBO.
27.08.2023 09:00
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Меня обманули и лишили победы». Дюбуа — о бое с Усиком
Поединок прерывался в пятом раунде.
27.08.2023 08:45
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.