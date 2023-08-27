Дюбуа отреагировал на своё поражение от украинца Усика в титульном поединке 

Британский боксер Даниэль Дюбуа подвёл итоги своего боя за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе против украинского атлета Александра Усика.

Ранее украинец одолел 25-летнего спортсмена в 9-м раунде с помощью технического нокаута и защитил чемпионский титул.

«Я уважаю этого мужчину. Великий чемпион, который подарил мне трудный бой, благодаря которому я многому научусь. Но единственный удар по яйцам прошлой ночью получил я, когда судья не поднял мою руку после моего сокрушительного удара», — написал Дюбуа в своих соцсетях.

За свою карьеру Усик провёл 21 поединок и все выиграл. На счету Дюбуа 21 бой, 19 побед и два поражения.