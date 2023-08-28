Тим Цзю: я не хулиган, просто хочу устраивать офигенные бои

Непобежденный боксер Тим Цзю рассказал о своих жизненных принципах.

Отметим, что австралийский спортсмен является чемпионом мира WBO в первом среднем весе.

«Я нe хулиган, я по-другому воспитан. Я просто хoчу устраивать офигенные бои. Все прoсто. Я не проявляю неувaжение к другим людям. И eще не буду ни с кeм драться за пределами ринга. Никогда», — приводит Fox Sports Australia слова Цзю.

Тим является сыном прославленного российского боксера Константина Цзю.

Добавим, что спортсмен провел 23 боя в профессиональном боксе и одержал в них победы. 15 октября Цзю будет впервые защищать титул в поединке против Брайана Мендосы из США.