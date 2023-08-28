ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тайсон: Мейвезер – величайший боец в мире по технике и стилю

Тайсон расхвалил Мейвезера.
28 августа 2023 15:26
автор: Матвей Макаренко

Великий боксёр Майк Тайсон высказался о Флойде Мейвезере. Тайсон готовит экс-бойца UFC Фрэнсиса Нганну к поединку по правилам бокса с Тайсоном Фьюри.

«Конор Макгрегор провёл 11 или 10 раундов с Флойдом Мейвезером, величайшим бойцом своего поколения, если не всех времён. Если это имело место, почему Нганну не может дать Тайсону достойный бой? Флойд Мейвезер – величайший боец в мире с точки зрения техники и стиля. Так почему же у Фрэнсиса нет шанса, если Макгрегор здорово проявил себя?» — сказал Тайсон в своём подкасте.

После завершения своей профессиональной карьеры в 2017 году с рекордом 50 побед и ни одного поражения, Мейвезер продолжает оставаться влиятельной фигурой в боксе, организуя выставочные бои и занимаясь тренерской деятельностью.

Бой Нганну и Фьюри состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тим Цзю: я не хулиган, просто хочу устраивать офигенные бои
В середине октября австралиец будет впервые защищать титул чемпиона мира WBO.
28.08.2023 11:35
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Тренер Дюбуа: не вижу разницы между Усиком и мошенником с наркотиками
Команда боксера из Великобритании планировала подать протест на результат боя.
28.08.2023 08:50
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Дюбуа отреагировал на своё поражение от украинца Усика в титульном поединке 
Британец уступил своему сопернику в девятом раунде. 
27.08.2023 20:42
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Усик рассказал, когда готов провести бой против Тайсона Фьюри
Ранее украинец одолел представителя Великобритании Даниэля Дюбуа в титульном поединке.
27.08.2023 17:32
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Денис Лебедев: Усик исчез лично для меня
Украинский боксёр в ночь с 26 на 27 августа защитил чемпионские титулы с бою с Даниэлем Дюбуа.
27.08.2023 13:41
Бокс
автор: Элина Бурина
Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было
Костя Цзю: Усик победил по делу. Никакого спорного судейства не было
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу разобрал самые спорные моменты боя.
27.08.2023 13:10
Бокс
автор: Никита Плохих
Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в карьере
На счету спортсмена восемь побед.
27.08.2023 12:18
Бокс
автор: Александр Кожевников
Известна статистика ударов в поединке между Усиком и Дюбуа
Украинец одержал 21-ю победу в карьере.
27.08.2023 10:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Виталий Кличко высказался о победе Усика над Дюбуа
Поединок прошёл в польском Вроцлаве.
27.08.2023 09:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.