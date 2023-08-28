Тайсон: Мейвезер – величайший боец в мире по технике и стилю

Великий боксёр Майк Тайсон высказался о Флойде Мейвезере. Тайсон готовит экс-бойца UFC Фрэнсиса Нганну к поединку по правилам бокса с Тайсоном Фьюри.

«Конор Макгрегор провёл 11 или 10 раундов с Флойдом Мейвезером, величайшим бойцом своего поколения, если не всех времён. Если это имело место, почему Нганну не может дать Тайсону достойный бой? Флойд Мейвезер – величайший боец в мире с точки зрения техники и стиля. Так почему же у Фрэнсиса нет шанса, если Макгрегор здорово проявил себя?» — сказал Тайсон в своём подкасте.

После завершения своей профессиональной карьеры в 2017 году с рекордом 50 побед и ни одного поражения, Мейвезер продолжает оставаться влиятельной фигурой в боксе, организуя выставочные бои и занимаясь тренерской деятельностью.

Бой Нганну и Фьюри состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).