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Мурат Гассиев рассказал, когда состоится его следующий бой 

В марте нынешнего года россиянин одолел американского боксёра Майка Балогуна. 
28 августа 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков

Российский боксёр Мурат Гассиев сообщил, что его следующий поединок пройдёт 30 сентября.

«Всем привет! Наконец-таки прибыли в Турцию на подготовку. Хорошие новости: дата следующего боя — 30 сентября, так что мы готовимся. Всем удачи», — заявил Гассиев в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что потенциальными оппонентами 29-летнего спортсмена являются представитель Швеции Отто Валлин и Мартин Баколе из Конго.

Последний бой Гассиев провёл в марте 2023 года. Он одержал победу нокаутом над американцем Майком Балогуном во втором раунде. В рамках профессиональной карьеры на его счету 31 поединок и 30 побед.

источник: «Советский спорт»
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