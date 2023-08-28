Мурат Гассиев рассказал, когда состоится его следующий бой 

Российский боксёр Мурат Гассиев сообщил, что его следующий поединок пройдёт 30 сентября.

«Всем привет! Наконец-таки прибыли в Турцию на подготовку. Хорошие новости: дата следующего боя — 30 сентября, так что мы готовимся. Всем удачи», — заявил Гассиев в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что потенциальными оппонентами 29-летнего спортсмена являются представитель Швеции Отто Валлин и Мартин Баколе из Конго.

Последний бой Гассиев провёл в марте 2023 года. Он одержал победу нокаутом над американцем Майком Балогуном во втором раунде. В рамках профессиональной карьеры на его счету 31 поединок и 30 побед.