Бетербиев заявил о желании попробовать себя в другой весовой категории

Чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о своём будущем. Он намерен сменить категорию.

«Хочу завоевать все титулы в полутяжелом весе, а после этого попробовать себя в другой весовой категории», — цитирует Бетербиева ТАСС.

В 2018 году Бетербиев стал чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе, победив Олександра Гвоздика. Он успешно защитил свой титул несколько раз, одержав победы над сильными соперниками, такими как Рэджис Прогрейс и Адам Дебине.