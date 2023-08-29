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Бетербиев заявил о желании попробовать себя в другой весовой категории

Бетербиев намерен завоевать все титулы в полутяжелом весе.
29 августа 2023 08:35
автор: Матвей Макаренко

Чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о своём будущем. Он намерен сменить категорию.

«Хочу завоевать все титулы в полутяжелом весе, а после этого попробовать себя в другой весовой категории», — цитирует Бетербиева ТАСС.

В 2018 году Бетербиев стал чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе, победив Олександра Гвоздика. Он успешно защитил свой титул несколько раз, одержав победы над сильными соперниками, такими как Рэджис Прогрейс и Адам Дебине.

источник: ТАСС
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