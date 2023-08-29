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Костя Цзю назвал Усика сильнейшим тяжеловесом планеты

Несмотря на политику.
29 августа 2023 10:11
автор: Матвей Макаренко

Абсолютный чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Константин Цзю высказался об украинском боксере Александре Усике.

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, вчера он это доказал», — приводит слова Цзю «Газета.Ru.

Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в своем последнем поединке. Украинец достиг отметки в 21 выигрыш на профессиональном ринге. Дюбуа же потерпел уже второе поражение в своей карьере. Усика ни разу никто не выигрывал.

источник: «Газета.Ru»
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