Костя Цзю назвал Усика сильнейшим тяжеловесом планеты

Абсолютный чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Константин Цзю высказался об украинском боксере Александре Усике.

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, вчера он это доказал», — приводит слова Цзю «Газета.Ru.

Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в своем последнем поединке. Украинец достиг отметки в 21 выигрыш на профессиональном ринге. Дюбуа же потерпел уже второе поражение в своей карьере. Усика ни разу никто не выигрывал.