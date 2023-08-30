Хирн оценил шансы команды Дюбуа признать несостоявшимся поединок с Усиком

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал желание британского боксёра Даниэля Дюбуа признать титульный поединок с Александром Усиком несостоявшимся.

В пятом раунде спортсмен из Великобритании нанёс украинцу удар в область пояса. После этого Александр упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление.

«Не знаю, как можно пересмотреть это решение. Думаю, команда Дюбуа не сможет подать апелляцию или требовать реванш, хотя я, наверно, делал бы то же самое. Я не виню их за это», — приводит Matchroom Boxing слова Хирна.

Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO, The Ring.