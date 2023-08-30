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Лебедев поддержал желание легенды бокса вернуться в спорт и в 44 года выступить на Олимпиаде

Экс-чемпион мира отметил, что филиппинец способен завоевать золото. 
30 августа 2023 15:41
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» профессиональный боксёр Денис Лебедев прокомментировал намерение 44-летней легенды бокса, Мэнни Пакьяо, принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«Почему бы и нет? Нормально к этому отношусь. Мэнни ещё довольно резвый, может выиграть Олимпиаду без проблем. Думаю, это хорошее решение с его стороны», - заявил Лебедев.

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо выразил желание выступить на Олимпиаде в Париже. Последний бой Пакьяо провёл в 2021 году, проиграв Йорденису Угасу.

источник: «Советский спорт»
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