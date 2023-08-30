ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фьюри считает, что победил бы и Джошуа, и Усика за один вечера

Тайсон готов провести бой с обоими.
30 августа 2023 16:27
автор: Александр Кожевников

Непобеждённый боксер, чемпион мира WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что смог бы за один вечер победить и Александра Усика, и Энтони Джошуа.

«Я не собираюсь давать кому-либо возможность. Чёрт возьми, нет. Наверное, лучше было бы, если бы Усик и Эй Джей дрались со мной вместе, как одна команда, просто меняли друг друга между раундами. На самом деле я бы победил их обоих в один и тот же вечер, вот насколько они просты», - приводит слова Фьюри The Mirror.

За свою профессиональную карьеру Фьюри принял участие в 34 поединках, одержал 33 победы и провёл один бой вничью. В декабре прошлого года он защитил титул чемпиона мира, одержав победу над соотечественником Дереком Чисорой техническим нокаутом.

источник: The Mirror
Лебедев поддержал желание легенды бокса вернуться в спорт и в 44 года выступить на Олимпиаде
Экс-чемпион мира отметил, что филиппинец способен завоевать золото. 
30.08.2023 15:41
Бокс
автор: Элина Бурина
Хирн оценил шансы команды Дюбуа признать несостоявшимся поединок с Усиком
Бой состоялся 26 августа в польском Вроцлаве.
30.08.2023 10:00
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Костя Цзю назвал Усика сильнейшим тяжеловесом планеты
Несмотря на политику.
29.08.2023 10:11
Бокс
автор: Матвей Макаренко
Бетербиев заявил о желании попробовать себя в другой весовой категории
Артур намерен завоевать все титулы в полутяжёлом весе.
29.08.2023 08:35
Бокс
автор: Матвей Макаренко
Бивол собирается вернуться на ринг до конца года
Ранее сообщалось о травме у российского боксёра.
28.08.2023 20:41
Бокс
автор: Александр Кожевников
Мурат Гассиев рассказал, когда состоится его следующий бой 
В марте нынешнего года россиянин одолел американского боксёра Майка Балогуна. 
28.08.2023 19:13
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Тайсон: Мейвезер – величайший боец в мире по технике и стилю
Тайсон расхвалил Мейвезера.
28.08.2023 15:26
Бокс
автор: Матвей Макаренко
Тим Цзю: я не хулиган, просто хочу устраивать офигенные бои
В середине октября австралиец будет впервые защищать титул чемпиона мира WBO.
28.08.2023 11:35
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Тренер Дюбуа: не вижу разницы между Усиком и мошенником с наркотиками
Команда боксера из Великобритании планировала подать протест на результат боя.
28.08.2023 08:50
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.