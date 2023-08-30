Фьюри считает, что победил бы и Джошуа, и Усика за один вечера

Непобеждённый боксер, чемпион мира WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что смог бы за один вечер победить и Александра Усика, и Энтони Джошуа.

«Я не собираюсь давать кому-либо возможность. Чёрт возьми, нет. Наверное, лучше было бы, если бы Усик и Эй Джей дрались со мной вместе, как одна команда, просто меняли друг друга между раундами. На самом деле я бы победил их обоих в один и тот же вечер, вот насколько они просты», - приводит слова Фьюри The Mirror.

За свою профессиональную карьеру Фьюри принял участие в 34 поединках, одержал 33 победы и провёл один бой вничью. В декабре прошлого года он защитил титул чемпиона мира, одержав победу над соотечественником Дереком Чисорой техническим нокаутом.