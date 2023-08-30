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Папин - о бое с Асбаровым: я всегда должен выигрывать. Даже в боях с такими сильными соперниками

Очный поединок боксеров пройдёт в Москве 28 октября. 
30 августа 2023 19:46
автор: Никита Плохих

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу Алексей Папин поделился своими ожиданиями от боя с Сосланом Асбаровым

«Хороший боксёр с сильным характером, который он показывал в своем крайнем поединке против Блэнтона. Казалось бы, в середине боя он где-то там подломился, устал. Но в концовке собрался и забрал. Это говорит о его характере. Насчет самого поединка, я должен в принципе всегда выигрывать. Нет определённых причин. Чемпион - не звание, а стиль жизни», – передает слова Папина корреспондент «Советского спорта».

На счету Алексея 15 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Ранее он занимал первую строчку рейтинга WBC и был обязательным претендентом на пояс в первом тяжелом весе.

источник: «Советский спорт»
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