Папин - о бое с Асбаровым: я всегда должен выигрывать. Даже в боях с такими сильными соперниками

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу Алексей Папин поделился своими ожиданиями от боя с Сосланом Асбаровым

«Хороший боксёр с сильным характером, который он показывал в своем крайнем поединке против Блэнтона. Казалось бы, в середине боя он где-то там подломился, устал. Но в концовке собрался и забрал. Это говорит о его характере. Насчет самого поединка, я должен в принципе всегда выигрывать. Нет определённых причин. Чемпион - не звание, а стиль жизни», – передает слова Папина корреспондент «Советского спорта».

На счету Алексея 15 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Ранее он занимал первую строчку рейтинга WBC и был обязательным претендентом на пояс в первом тяжелом весе.