Цзю назвал фантазером легенду бокса, желающую выступить на Олимпиаде в 44 года 

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» абсолютный чемпион мира среди профессионалов, боксёр Константин Цзю, поделился мнением о возможном выступлении Мэнни Пакьяо на Играх в Париже.

«По-моему на Олимпиаде можно выступать до 32-х лет. Существуют определённые правила. Когда объявят, что он точно будет выступать, тогда и поговорим. Пока это фантазии фантазёра, если так можно выразиться», - сказал Цзю.

Напомним, филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо заявил, что хочет выступить на Олимпиаде в Париже. Последний бой Пакьяо провёл в 2021 году.