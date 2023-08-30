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Цзю назвал фантазером легенду бокса, желающую выступить на Олимпиаде в 44 года 

Экс-абсолютный чемпион мира также напомнил о возрастном цензе на Олимпийских играх. 
30 августа 2023 20:28
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» абсолютный чемпион мира среди профессионалов, боксёр Константин Цзю, поделился мнением о возможном выступлении Мэнни Пакьяо на Играх в Париже.

«По-моему на Олимпиаде можно выступать до 32-х лет. Существуют определённые правила. Когда объявят, что он точно будет выступать, тогда и поговорим. Пока это фантазии фантазёра, если так можно выразиться», - сказал Цзю.

Напомним, филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо заявил, что хочет выступить на Олимпиаде в Париже. Последний бой Пакьяо провёл в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
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